Сърцето на София гори! Центърът с 6 градуса по-горещ от кварталите

В централните части на София температурите са с между 3 и 6 градуса по-високи от тези в зелените райони край Витоша.

Това явление, известно като „градски топлинен остров“, превръща места като „Лъвов мост“, площад „Света Неделя“ и площад „Македония“ в огнени точки на картата на столицата, където живакът достига 28,8°C.

В същото време квартали като Бояна, Драгалевци, Симеоново и дори северният Бенковски остават осезаемо по-прохладни.

„Ефектът на топлинния остров е особено силно изразен след залез слънце. Тогава бетонът и асфалтът започват да излъчват събраната през деня топлина“, обясни пред Нова телевизия Радостин Митков, младши изследовател в Институт GATE.

Бетон и асфалт вместо зеленина и вода

Причините за прегряването на центъра са добре известни – презастрояване, асфалтови настилки и бетон, които поглъщат и съхраняват повече топлина от естествените повърхности. Липсата на достатъчно дървета и паркове премахва естествения охлаждащ ефект, а водните площи са сведени до минимум.

Фонтаните и изкуствените езера, които могат да донесат облекчение, почти отсъстват от гъсто застроените квартали. Картината се допълва от интензивен трафик и висока консумация на енергия, които добавят още градуси в атмосферата.

Цифров двойник – нова надежда за жегата

Сред решенията, които изследователите предлагат, е създаването на т.нар. „цифров двойник“ на София – дигитална реплика на града, която съдържа данни за сградите, трафика, въздушното замърсяване и движението на вятъра. „Цифровият двойник ни позволява да разглеждаме различни сценарии и да ги разиграваме, преди реално да приложим решенията в града“, обясни Радостин Митков.

Чрез симулации може да се провери дали на мястото на нов жилищен комплекс не би било по-добре да се изгради парк или градинка, за да се намали жегата.

Градоустройство срещу „пещта“ на София

Технологията на цифровите двойници отваря възможност за далеч по-прецизно градоустройство. Тя може да покаже как замърсяването от трафика се разпространява между високите сгради или как вятърът охлажда определени райони. Така градските власти ще могат да взимат информирани решения, които не само да ограничат температурните рекорди в центъра, но и да превърнат София в по-комфортен и здравословен град.

В противен случай бетонът и асфалтът ще продължат да превръщат сърцето на столицата в пещ, от която няма измъкване в летните вечери.

