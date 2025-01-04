Общество

Рожден ден днес имат

Да почерпи Христо Шопов

Рожден ден днес имат | StandartNews.com
04 яну 25 | 6:00
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Агенция Стандарт

Доц. Борислав Герасимов, невролог, републикански консултант по спешна неврология

Константин Вълков, журналист, програмен директор на Дарик радио

Акад. проф. Лъчезар Трайков, невролог, ректор на Медицинския университет в София

Христо Шопов, актьор

Росен Кирилов, бивш национал и треньор по футбол

Георги Дерменджиев, футболист, защитник и треньор

Николай Петров, солист в Софийската опера

Нина Павлова, юрисконсулт УМБАЛ „Софиямед“

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Автор Агенция Стандарт

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