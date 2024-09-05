Общество

Рожден ден днес имат

Да почерпи Тереза Маринова

Рожден ден днес имат | StandartNews.com
05 сеп 24 | 6:00
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Агенция Стандарт

Величко Конакчиев, журналист

Проф. Иво Христов, социолог

Минчо Коралски, политик

Теодора Бургазлиева, "Мис България" 2002 г.

Тереза Маринова, олимпийска, световна и европейска шампионка на троен скок

Мирослав Данов (Мирон), музикант, бас китарист

Димитър Христов, началник Болнична аптека УМБАЛ „Софиямед“

Доц. Стоян Александров, съветник в  УМБАЛ „Софиямед“

Д-р Николай Михайлов, началник Отделение по съдова хирургия в УМБАЛ „Пълмед“

Д-р Мария Търнева-Иванова, началник Отделение по неонатология в УМБАЛ „Пълмед“, гр.Пловдив

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Автор Агенция Стандарт

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