Рожден ден днес имат
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Бисера Йосифова, изкуствовед
Валентин Ганев, актьор
Георги Величков, писател
Проф. д-р Николай Спасов, палеонтолог
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Бисера Йосифова, изкуствовед
Валентин Ганев, актьор
Георги Величков, писател
Проф. д-р Николай Спасов, палеонтолог
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