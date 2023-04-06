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Последни новини / България / Общество

Рожден ден днес имат

От: Агенция Стандарт -
Рожден ден днес имат
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Бисера Йосифова, изкуствовед

Валентин Ганев, актьор

Георги Величков, писател

Проф. д-р Николай Спасов, палеонтолог

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Тагове: Рожден Ден 7 Април

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