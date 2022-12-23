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Последни новини / България / Общество

Рожден ден днес имат

От: Агенция Стандарт -
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Рожден ден днес имат
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Зорница Русинова, политик

Константин Цеков, пианист и композитор, музикант от ФСБ

Лютви Местан, политик

Проф. д-р Тодор Кантарджиев, епидемиолог, съветник по здравните въпроси в Столичната община

Иван Гранитски, писател

Проф. Андрей Аврамов, режисьор

Атанас Кацарчев, финансов експерт

Велизар Шаламанов, офицер, майор и политик

Николай Бошкилов, политик

Петър Кърджилов, писател, журналист и киноисторик

Явор Дачков, журналист

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Тагове: Рожден Ден 24 Декември

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