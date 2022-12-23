Рожден ден днес имат
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Зорница Русинова, политик
Константин Цеков, пианист и композитор, музикант от ФСБ
Лютви Местан, политик
Проф. д-р Тодор Кантарджиев, епидемиолог, съветник по здравните въпроси в Столичната община
Иван Гранитски, писател
Проф. Андрей Аврамов, режисьор
Атанас Кацарчев, финансов експерт
Велизар Шаламанов, офицер, майор и политик
Николай Бошкилов, политик
Петър Кърджилов, писател, журналист и киноисторик
Явор Дачков, журналист
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