Рожден ден днес има прочут актьор

Рожден ден днес празнуват:

Владислав Карамфилов (Влади Въргала), актьор и режисьор

Деян Енев, писател

Елена Драгостинова, музиковед

Проф. Ивайло Мирчев, художник

Никола Енев, художник

Роси Рос, певица

Румен Антов-Ричи, китарист и композитор

Стефан Топуров, сребърен олимпийски медалист, световен шампион по вдигане на тежести

Стойо Вартоломеев, издател

Ценко Минкин, композитор и пианист, председател на Съюза на българските композитори

