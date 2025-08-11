Рожден ден днес има прочут актьор

Рожден ден днес празнуват:
Владислав Карамфилов (Влади Въргала), актьор и режисьор
Деян Енев, писател
Елена Драгостинова, музиковед
Проф. Ивайло Мирчев, художник
Никола Енев, художник
Роси Рос, певица
Румен Антов-Ричи, китарист и композитор
Стефан Топуров, сребърен олимпийски медалист, световен шампион по вдигане на тежести
Стойо Вартоломеев, издател
Ценко Минкин, композитор и пианист, председател на Съюза на българските композитори
