Рожден ден днес има популярна актриса

Рожден ден днес празнуват:
Атанас Урджанов, председател на УС на Асоциацията на месопреработвателите в България
Андрей Лекарски, скулптор и художник
Боян Папазов, драматург
Диана Найденова, журналистка
Евгений Михайлов, режисьор
Калин Донков, поет
Проф. Александър Червеняков, д.м.н, Клиника по Гръдна хирургия в УМБАЛ „Софиямед“
Доц. д-р Любомир Сапунджиев, началник отделение по ревматология в УМБАЛ „Пълмед“, гр.Пловдив
Милена Живкова, актриса
Огнян Минчев, политолог
Ралица Агайн-Гури, финансист и политик
Славка Калчева, народна певица
