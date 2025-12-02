Рожден ден днес има популярна актриса

Рожден ден днес празнуват:

Атанас Урджанов, председател на УС на Асоциацията на месопреработвателите в България

Андрей Лекарски, скулптор и художник

Боян Папазов, драматург

Диана Найденова, журналистка

Евгений Михайлов, режисьор

Калин Донков, поет

Проф. Александър Червеняков, д.м.н, Клиника по Гръдна хирургия в УМБАЛ „Софиямед“

Доц. д-р Любомир Сапунджиев, началник отделение по ревматология в УМБАЛ „Пълмед“, гр.Пловдив

Милена Живкова, актриса

Огнян Минчев, политолог

Ралица Агайн-Гури, финансист и политик

Славка Калчева, народна певица

