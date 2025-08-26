Рожден ден днес има олимпийски шампион

Рожден ден днес има депутатът от ДПС – Ново начало Хюсеин Хафъзов. "Стандарт" му пожелава лично щастие и професионални успехи.
Празнува и председателят на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“ АД Димитър Цоцорков.
Да почерпят още:
Любомир Любенов, олимпийски шампион по кану-каяк
Александър Мутафчийски, солист в Националния музикалния театър
Велко Йотов, футболен национал от САЩ'94
Ирена Бориславова, изпълнителен директор на ИА „Българска служба за акредитация“
Проф. д-р Владислав Христов, началник на Втора хирургична клиника в „Пирогов“
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com