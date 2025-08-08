Рожден ден днес има култов певец

Рожден ден днес празнуват:

Орлин Горанов, певец

Екатерина Захариева, еврокомисар

Алберт Попов, национал по ски алпийски дисциплини

Акад. Александър Балкански, създател и собственик на едноименния цирк

Полк. Кънчо Иванов, командир на Националната гвардейска част

Мария Недкова, моден дизайнер

Никол Станкулова, модел и тв водеща

Николай Поляков, режисьор

Сесил Каратанчева, тенисистка

Петър Денчев, театрален режисьор

Д-р Иван Тишков, началник Отделение по инвазивна гастроентерология в УМБАЛ „Софиямед“

