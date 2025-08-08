Рожден ден днес има култов певец

Рожден ден днес празнуват:
Орлин Горанов, певец
Екатерина Захариева, еврокомисар
Алберт Попов, национал по ски алпийски дисциплини
Акад. Александър Балкански, създател и собственик на едноименния цирк
Полк. Кънчо Иванов, командир на Националната гвардейска част
Мария Недкова, моден дизайнер
Никол Станкулова, модел и тв водеща
Николай Поляков, режисьор
Сесил Каратанчева, тенисистка
Петър Денчев, театрален режисьор
Д-р Иван Тишков, началник Отделение по инвазивна гастроентерология в УМБАЛ „Софиямед“
