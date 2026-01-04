Рожден ден днес има голям актьор

Рожден ден днес празнуват:

Христо Шопов, актьор

Доц. Борислав Герасимов, невролог, републикански консултант по спешна неврология

Константин Вълков, журналист и преподавател

Акад. проф. Лъчезар Трайков, невролог, ректор на Медицинския университет в София

Росен Кирилов, бивш национал и треньор по футбол

Георги Дерменджиев, футболист, защитник и треньор

Николай Петров, солист в Софийската опера

Д-р Александър Капурдов, началник лаборатория по патоанатомия в МБАЛ „Сердикамед“

