Рожден ден днес има голям актьор

Рожден ден днес празнуват:
Христо Шопов, актьор
Доц. Борислав Герасимов, невролог, републикански консултант по спешна неврология
Константин Вълков, журналист и преподавател
Акад. проф. Лъчезар Трайков, невролог, ректор на Медицинския университет в София
Росен Кирилов, бивш национал и треньор по футбол
Георги Дерменджиев, футболист, защитник и треньор
Николай Петров, солист в Софийската опера
Д-р Александър Капурдов, началник лаборатория по патоанатомия в МБАЛ „Сердикамед“
