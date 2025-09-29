Рожден ден днес има Атанас Зафиров

Рожден ден днес има председателят на БСП и вицепремиер Атанас Зафиров. "Стандарт" му пожелава лично щастие и професионални успехи.
Да почерпят още:
Проф. д-р Любомир Спасов, декан на Медицински университет в СУ
Еделина Кънева, директор на Музикалния театър
Матей Шопкин, поет
Проф. д.ик.н. Анна Недялкова, президент на ВСУ „Черноризец Храбър“
Д-р Георги Гайдурков, лекар нутриционист
Светлана Бонин, актриса
Адалберт Зафиров, футболен треньор
Иван Мановски, ръководител Автосервиз „Еспас ауто“, гр. Благоевград
