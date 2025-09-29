Рожден ден днес има Атанас Зафиров

Рожден ден днес има председателят на БСП и вицепремиер Атанас Зафиров. "Стандарт" му пожелава лично щастие и професионални успехи.

Да почерпят още:

Проф. д-р Любомир Спасов, декан на Медицински университет в СУ

Еделина Кънева, директор на Музикалния театър

Матей Шопкин, поет

Проф. д.ик.н. Анна Недялкова, президент на ВСУ „Черноризец Храбър“

Д-р Георги Гайдурков, лекар нутриционист

Светлана Бонин, актриса

Адалберт Зафиров, футболен треньор

Иван Мановски, ръководител Автосервиз „Еспас ауто“, гр. Благоевград

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com