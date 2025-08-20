Разкриха причината за смъртта на момчето в Несебър

Твърди се, че е ясна причината за гибелта на момчето в Несебър.

Съдебно-медицинска експертиза установи, че смъртта на 8-годишния Иван, загинал трагично при падане от парашут в морето край Несебър, е причинена от тежка гръдна травма. Информацията беше съобщена от NOVA, позовавайки се на неофициални, но проверени източници.

Инцидентът се случи преди дни и разтърси цяла България. По време на развлекателен полет с парашут, теглен от лодка, момчето падна във водата. Разследването сочи като вероятна причина скъсване на обезопасителните колани, които са държали детето в седалката.

Към момента трима служители, отговарящи за безопасността на атракцията, са задържани за срок до 72 часа. Срещу тях са повдигнати обвинения, а прокуратурата вече заяви, че ще настоява за постоянен арест.

Паралелно с това, водолази продължават претърсване на морското дъно, търсейки скъсаните катарами от коланите. Те са ключово доказателство за изясняване на точните обстоятелства около трагедията. До момента обаче не са открити.

Разследващите работят по версия за евентуални нарушения на правилата за безопасност, неправилно използване на оборудването или немарливост от страна на екипа, провеждал полета.

