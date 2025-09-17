Проф. дтн инж. Цоло Вутов е удостоен със званието „Почетен гражданин на София“

В Деня на София (17 септември) проф. дтн инж. Цоло Вутов бе удостоен с престижното звание „Почетен гражданин на София“ на тържествена сесия на Столичния общински съвет.

Знакът и удостоверението бяха връчени от кмета на Столична община Васил Терзиев и от председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров.

Във встъпителното си слово кметът Терзиев подчерта значението и примера на хората и ценностите за развитието на един град и общество. „В основата на един град са хората, а в основата на едно общество са ценностите. Днешният празник е празник на ценностите – вяра, нарежда, любов и мъдрост… Ценностите се създават, когато имаш хубав пример. За мен този ден е толкова специален, защото награждаваме хора, които със своите дела са показали какви трябва да бъдат моделите на нашето общество. На какви хора искаме да подражаваме, като кого искаме да бъдем… Хора от областта на науката, културата и спорта, но всички изключително достойни и изключително добър еталон за тези ценности, за които говорим и много други, благодарение на които те са постигнали тези успехи“, каза в речта си кметът при откриването на заседанието.

Председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров отбеляза: „Като индустриалец, учен и благодетел, проф. Вутов е пример за това как бизнесът може да бъде социално и обществено ангажиран.“ Той изтъкна, че като кореняк слатинец, индустриалецът помага на своите съкварталци и спомена част от проектите, които са получили дарителска подкрепа от управителя на Геотехмин ООД и дружества от Група ГЕОТЕХМИН - ремонтът и реставрацията на Старинен храм „Св. вкмч Мина“, изграждането на детска площадка в район „Слатина“, ремонтът на НЧ „Светлина – 1921“. Цветомир Петров спомена и направените дарения за столични храмове - за строежа на „Св. Рождество Христово“ в квартал „Младост“, за „Свето Благовещение“ в „Дружба“ и за изграждането на нови паметници: Паметник на юристите – спасители на българските евреи, на братя Прошек, на акад. Благовест Сендов, Радой Ралин и др.

„За мен е голяма чест да бъда удостоен със званието „Почетен гражданин на София“. Изказвам голяма благодарност на Столична община, на членовете на Столичния общински съвет и на софиянци. Благодаря специално на жителите на Район „Слатина“, за всичко, което направихме заедно през тези години“, каза професор Вутов и допълни: - Бих искал да изкажа голямата си благодарност към всички сътрудници, към всички екипи и съмишленици, с които сме работили. Искам също да изкажа благодарността си към моето голямо семейство – имам шест внука и двама сина. Благодаря и на моята съпруга, която 50 години е до мен и винаги ми е помагала.“

Проф. Вутов каза, че е имал възможността да участва в проекти за развитие на инфраструктурата на столицата, както и че е обновявал църкви, паметници, детски площадки и т.н. „Уверявам ви, че ще продължа така да работя, че София винаги да расте, но никога да не старее. Благодаря ви от сърце и душа.“ С тези думи професор Вутов завърши речта си на празничното заседание на Столичния общински съвет.

В Деня на София званието „Почетен гражданин на София“ беше присъдено и на други изтъкнати личности, сред които актьорът и режисьорът Стефан Мавродиев, олимпийската шампионка по плуване Таня Богомилова, поетът Найден Вълчев, най-добрият български олимпиец по науки за 2024 г. Виктор Лилов, шампионът по ски алпийски дисциплини Алберт Попов, архитектът Станислав Константинов, актьорът Руси Чанев.

Със званието „Почетен знак на Столична община“ бяха удостоени Дружеството на кардиолозите в България, общественици, културни деятели и изявени млади спортисти.





