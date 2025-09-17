Тежка новина за българите и гърците

Неприятни новини за българите и гърците.

Според последните данни на Евростат за 2024 г., публикувани в понеделник, Гърция е сред трите страни в ЕС с най-високи нива на сериозна материална и социална лишеност, заедно с Румъния и България.

Най-уязвима група в страната са младежите на 18-24 години, където 17,6% са засегнати. Високи дялове се отчитат и сред хората на 55–64 години (15,8%) и при подрастващите на 12-17 години (15,7%).

За сравнение, средното ниво на лишения в ЕС е 6,4%, като най-засегнати са децата под 18 години (7,9%), следвани от хората на 18-64 години (6,4%) и лицата над 65 години (5,1%). Жените във всички възрастови групи, с изключение на непълнолетните, показват по-високи нива от мъжете (6,6% срещу 6,2%).

Сред страните от ЕС най-високите нива на сериозно материално и социално лишаване са регистрирани в Румъния (17,2 %), следвани от България (16,6 %) и Гърция (14,0 %).

Индексът измерва дела на хора, които не могат да си позволят поне 7 от 13 основни стоки, услуги или социални дейности, считани за необходими за достоен стандарт на живот, информира "Труд".

Преди дни стана ясно, че средната пенсия в Гърция е 839 еврo.

От 1 януари 2026 г. пенсионната система в Гърция ще претърпи значителни промени. Механизмът за лични различия, който досега е предотвратявал увеличения за около 671 000 бенефициенти, ще бъде практически премахнат. Преходът ще бъде постепенен и ще приключи през 2027 г.

Средната пенсия в България през последните години варира между 700–800 лв. (≈350-400 евро), като минималната достига около 630 лв.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com