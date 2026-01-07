Предупредиха шофьорите! Нова драма с винетките

От Националното тол управление (НТУ) информират всички потребители, че в интернет платформи се предлагат електронни винетки на завишени цени, добавяйки скрити или необосновани такси, и призовават шофьорите да бъдат внимателни и да купуват необходимата им е-винетка от интернет страницата на НТУ – www.bgtoll.bg, мобилното приложение или партньорската мрежа на определената цена без никакви допълнителни такси, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

През 2026 г. цените на е-винетките остават непроменени и се изписват в евро и лева. Преизчисляването се извършва автоматично по официалния фиксиран курс и няма да изисква допълнителни действия от потребителите. При плащане в брой през януари е възможно плащане както в лева, така и в евро, съгласно правилата за въвеждане на единната валута. Плащанията по електронен път ще се извършват в евро.

Цените на винетките през 2026 г. са следните: годишна - 49,60 евро (97 лв.), тримесечна - 27,61 евро (54 лв.), месечна - 15,34 евро (30 лв.), седмична - 7,67 евро (15 лв.), уикенд - 5,11 евро (10 лв.), еднодневна - 4,09 евро (8 лв.) и е в сила от 3 февруари 2026 г.

Еднодневната винетка ще бъде въведена от 3 февруари 2026 г. Тя ще важи за леки автомобили до 3,5 тона и ще позволява ползване на републиканската пътна мрежа за срок от 24 часа.

През 2025 г. от винетни такси приходите са били 330 милиона лева, а 671 милиона лева са били постъпленията от такси на автомобили над 3,5 тона, съобщи в началото на месеца директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов. Общо приходите към момента от тол системата са 1,32 млрд. лева, допълни тогава той.

