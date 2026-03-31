Пълен шок по родните бензиностанции! Случи се нещо невиждано от години

Българските шофьори посрещат края на март с рекордни цени на горивата. Според обобщените данни на специализираната платформа fuelo.net, към днешна дата средната цена на дизеловото гориво в страната достигна 1,68 евро за литър. Това е най-високото равнище от три години насам, като само за последните 31 дни поскъпването възлиза на 39 евроцента (30,23%), пише pariteni.bg.

Докато дизелът демонстрира агресивен ръст, добавяйки 2 евроцента към средната си стойност само за последното денонощие, бензинът А95 остава стабилен. Средната му цена към 31 март се задържа на 1,47 евро за литър, което отваря рекордна ножица от 21 цента спрямо дизеловото гориво.

Преминаването на средната граница от 1,60 евро задейства механизма на правителствената програма за компенсации (РМС № 229), но реалното изплащане на помощите от 20 евро месечно остава обвързано със строги доходни критерии и специфично изчисляване на цените от НАП.

Ценовият шок у нас е пряко следствие от ескалацията в Близкия изток и блокадата на Ормузкия проток, през който преминава една пета от световния петрол. Цената на сорта Brent вече се търгува около 117 долара за барел.

Финансовият министър Георги Клисурски предупреди, че ако средните нива на дизела се задържат около 1,70 евро, това ще генерира допълнителна инфлация от 1 процентен пункт. При най-песимистичния сценарий на анализаторите от JPMorgan, петролът може да достигне 150 долара, което би тласнало средните цени на колонките към нови антирекорди.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com