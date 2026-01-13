Пълен цирк! Къде у нас измериха тази температура

През последните дни температурите осезаемо паднаха.

На планински върхове станциите отчетоха под -20 градуса, но никъде у нас, дори и по света, няма такива температури като в... Тутракан.

Поне ако се вярва на отчетените данни от метеорологичните станции.

Във вторник сутринта до старата автогара в града електронната информационна табела показа немислимите дори за Сибир -89 градуса.

Естествено данните се дължат на грешка в системата, като според местни жители температурата е било "само" -9 °C.

Снимка от фейсбук група обаче предизвика множество развеселени коментари.

