Отиде си обичан български журналист

Днес е починал журналистът Борислав Банев. Тъжната новина съобщи Ники Кънчев във Фейсбук.

"Един от най-пъргавите умове-бръсначи на тази територия наоколо.

Няма да забравя какво си гледал като тийнеджър в Разград, нито пък статиите ти в "Егоист" и навсякъде другаде, уникалният ти музикален вкус!

Сбогом, моето момче!

Почивай в мир, Борислав Банев!", гласи публикацията на Кънчев.

Борислав Банев е бил редактор редица водещи медии за култура и лайфстайл.

В пътя на Борислав Банев стоят телевизия ММ, където е водещ на новините, списанията "Егоист", EGO и Vice, в които е редактор. Писал е и в редица портали за култура като Boyscout.

