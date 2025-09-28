Огнен ад на "Тракия", километрична блокада

ТИР гори на автомагистрала "Тракия" на км 226, посока Бургас. Очевидци съобщават, че се е образувало километрично задръстване.

Репортер на "Фокус" съобщи за образували се задръствания и в района на Пловдив и Ихтиман, посока София.

Официално от АПИ:

Временно движението по АМ "Тракия" при км 225, в посока София се осъществява в една лента, поради горящ ТИР. Ограничава се движението в активната и аварийна ленти. Трафикът и се пренасочва в изпреварващата лента.

