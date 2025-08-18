Нов кошмар! Кълба от дим над наше село

Пожар лумна на сметището в пловдивското село Шишманци
Сигналът за пламъци е получен към 05.30 часа тази сутрин, съобщи “Марица”, позовавайки се на пожарната служба в града под тепетата.
На място работят четири екипа огнеборци, които овладяват огъня. Замерваща станция на Сектор "Специализирани оперативни дейности"-Пловдив следи качеството на въздуха в близките населени места.
Разпространението на пожара е ограничено на площ от около 700–800 кв. м. Паралелно с гасенето, горящият терен се запръстява с помощта на булдозери.
