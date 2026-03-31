Ники Кънчев с трогателни думи за Михайлов

Популярният журналист и обществен деец - Ники Кънчев, се сбогува с легендата Борислав Михайлов. Преди минути стана ясно, че големият вратар и ръководител е напуснал този свят.
"Сбогом на Боби Михайлов, който днес сутринта е починал!
Донесе ни много радост с националния отбор и в Щатите и после!
Спаси ни много пъти!
Беше достоен съперник с Левски!
За останалото историята ще си каже думата!
Поклон!", написа Кънчев, който е известен фен на ЦСКА, в социалните мрежи.
