Ники Кънчев с трогателни думи за Михайлов

Популярният журналист и обществен деец - Ники Кънчев, се сбогува с легендата Борислав Михайлов. Преди минути стана ясно, че големият вратар и ръководител е напуснал този свят.

"Сбогом на Боби Михайлов, който днес сутринта е починал!

Донесе ни много радост с националния отбор и в Щатите и после!

Спаси ни много пъти!

Беше достоен съперник с Левски!

За останалото историята ще си каже думата!

Поклон!", написа Кънчев, който е известен фен на ЦСКА, в социалните мрежи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com