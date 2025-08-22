Невиждана буря! Предупреждение за два града

Страховита буря минава през България.

Очакват се материални щети в Търговище и Шуменско, съобщават от "Метео Балканс" във Фейсбук.

"Предупредете хората и не излизайте. Очакват се и силни пориви на вятъра. Бурята може да повали дървета – предупредете близките си", призоваха синоптиците.

Пътната обстановка в Търговище е ад, видя "Стандарт". Пътищата се превърнаха в реки и - в комбинация с ремонт в града, се образува километрично задръстване

Положението е страшно и в Мизия. Силната буря приближава и село Радишево.

