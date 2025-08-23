Невиждан ураган вилня у нас. Ето щетите

Ураган с рядко срещана скорост вилня у нас през вчерашния ден.

Поривите на вятъра по време на разразилата се вчера над Търговище буря са били между 76 и 86 километра в час. Това съобщи за БТА ръководителят на Метеорологичната обсерватория в областния град Красимира Стойчева.

За кратко над Търговище и областта валя интензивен дъжд. Измерени са количества от 23 литра. Дъждът е бил повсеместен в цялата област, като извън община Търговище са били по-малки количества.

По данните на Метеорологичната обсерватория в района на търговищките села Дралфа и Надарево, както и на град Антоново дъждовалежът е бил придружен от силен вятър, като в Надарево и Антоново е паднала и градушка.

Градушката в Търговищко е била със сравнително малки размери – около 4 мм в диаметър. По мнение на специалиста, в следствие на градушката не са нанесени много щети по селскостопанската продукция. За момента данни за поражения върху автомобили и технически съоръжения липсват.

Според прогнозата за времето за днес и утре над региона не се очакват валежи, ще духа умерен вятър с временни по-силни пориви.

Гръмотевичната буря над Търговище се разрази около 17:00 часа вчера. Интензивният дъжд бързо наводни улици в областния град. Вследствие на силния вятър сигнали за паднали дървета и големи клони в различни райони на община Търговище отстраняваха екипи на общинските предприятия БКС и „Флора“, припомня БТА.

