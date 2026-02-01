Най-после! Майка прегърна дъщеря си след 7-годишна битка

Българската държава успешно съдейства за връщане при майката на изведено от родителска грижа българско дете в Кралство Норвегия. Това съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР).

Случаят е от 2019 година, припомня dariknews.bg.

Норвежките Служби за закрила на детето извеждат момичето от родителска грижа от бащата – норвежки гражданин. Оттогава досега детето е местено 6 пъти. Извеждането става без знанието на майката, като по това време родителите са разведени. Те – заедно и поотделно, безуспешно водят през годините съдебни и извънсъдебни битки, за да си върнат детето, посочват от МВнР.

Майката се обръща за съдействие към Посолството на България в Осло през март 2025 г. и са предприети целенасочени и комплексни действия за постигането на положително разрешение за защита на интересите и благосъстоянието на детето.

"7 години след принудителната раздяла между майка и нейната вече 13-годишна дъщеря историята има успешен край. Всичко това се случва с активното съдействие на българската държава, лично на министъра на външните работи на България Георг Георгиев и на Посолството на България в Кралство Норвегия. Така, след 7 години принудителна раздяла, се стига до положителна развръзка и щастлив край за майка и дъщеря", допълват от външното ни ведомство.

"Българската страна приема като успех на справедливостта окончателното връщане на детето при майка му и като израз на привързаността на норвежката страна към универсалните принципи на върховенството на правото и хуманизма, на зачитането на правата на човека и стремеж за осигуряване на благоденствието на всяко дете", посочват още от МВнР.

