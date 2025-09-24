Метео Балканс предупреди! Епичен ураган помита Европа

От Метео Балканс отправиха предупреждение за опасен ураган.
Спомняте ли си урагана „Кирил“ през 2007 г.? Бурята връхлетя Централна Европа между 17 и 19 януари 2007 г. и нанесе щети за 5 млрд. евро. Сега изглежда, че историята може да се повтори — на 4 октомври 2025 г. е възможно да се формира буря, много подобна на „Кирил“.
На първата снимка виждаме реална спътникова снимка.
Втората снимка е модел на ГФС, който показва, че структурата на бурята е сходна със спътниковата снимка. Ако прогнозата се реализира, се очакват сериозни материални щети.
Дано тази прогноза да не се сбъдне, защото това би означавало суша на Балканите, а моделът на ЕС прогнозира циклони и валежи.
