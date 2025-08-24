Кошмар в Пловдив! Има жертва

Възрастен мъж почина, след като клон от дърво е паднал върху него, съобщават от община Пловдив.

Инцидентът е станал вчера на бул. „Марица-Север”. Мъжът е бил откаран в болница, но е издъхнал.

По данни на район „Северен” за конкретното дърво не са постъпвали сигнали. От кметството започват незабавна проверка и пълен оглед на дърветата в района.

От там призовават още гражданите да подават сигнали за съмнителни или опасни дървета в районните администрации.

