КНСБ алармира! Нарушен е законът за минималната заплата

КНСБ влиза в открит сблъсък с правителството заради заложената минимална заплата в бюджета за 2026 г. Главният икономист на конфедерацията Любослав Костов заяви, че решението на Министерството на финансите нарушава Закона за държавния бюджет и фактически „развързва минималната от средната заплата“, което ще ощети работещите с около 120 евро месечно през следващите години. Синдикатите вече подготвят протест пред Министерския съвет.

Синдикално недоволство и нарушен закон

„Развързваме минималната от средната заплата и се отказваме от едни 120 евро за едни 2-3 години напред. Съмнявам се това да важи само за 2026 г.“, коментира Костов в ефира на БНТ. Той напомни, че подобни „временни решения“ у нас често се превръщат в трайна практика: „ДДС-тата за ресторантите ги свалиха само за 2020 г. и после четири години се борихме да ги върнем.“

Според него отговорността този път лежи не върху социалното, а върху финансовото министерство: „Министърът на труда си изпълни закона, а към г-жа Теменужка Петкова е въпросът защо Министерството на финансите реши да наруши закона?“ Костов е категоричен, че в бюджета има сериозни проблеми, които не бива да се компенсират за сметка на работещите.

Бюджетен дефицит и неравен ръст на доходите

Главният икономист на КНСБ подчерта, че синдикатите са предложили десет различни начина за запълване на бюджетния дефицит, но вместо да се търсят устойчиви решения, правителството посяга към най-ниските доходи. „Бизнесът плаща най-ниските данъци в цяла Европа. Ръстът на максималния осигурителен доход ще го подкрепим, но не и намаляването на минималната заплата“, каза Костов.

Той обяви, че КНСБ ще излезе на протест пред Министерския съвет с искане за отмяна на спорното решение: „Не е нормално на едни заплатите да растат с 50-60%, на други с 5%, а на трети с нищо.“ По думите му синдикатът ще настоява за връщане на предвидената формула, която обвързва минималното възнаграждение със средната работна заплата и гарантира стабилен ръст на доходите.

