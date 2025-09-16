Ключова промяна на “Хемус”. Започва..

Стартира ремонт на част от автомагистрала “Хемус” край София.

Днес стартират активните дейности на пътя. Превантивният ремонт ще обхване 8,3 километра от платното за столицата - в участъка от село Яна до входа на София. Ще се извърши цялостна подмяна на настилката и полагане на геомрежа за подсилването ѝ. Освен това ще се подобри и отводняването.

След ремонта отсечката ще е с нови ограничителни системи, маркировка и знаци. При изпълнение на строителните работи трафикът ще преминава двупосочно в платното за Варна. Целта е отсечката да бъде завършена до 31 октомври.

От АПИ призовават водачите да спазват правилата за движение и да бъдат внимателно на пътя.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com