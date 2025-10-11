Извънредно от НОИ. Измама с пенсиите!

Националният осигурителен институт (НОИ) отправи спешно предупреждение към всички граждани, и най-вече към пенсионерите, за нова схема за измами, свързана с предстоящото въвеждане на еврото от 1 януари 2026 г.

От института призовават за максимална бдителност.

Измамници може да се представят за служители на НОИ и да се опитат да ви посетят по домовете или да се свържат с вас по телефона. Под претекст, че обработват документи за "преизчисляване" на пенсията ви в евро, те може да поискат вашите лични данни, ЕГН, данни от лична карта, номер на банкова сметка или да ви накарат да подпишете документи.

"Ако някой се представи за служител на НОИ и поиска лични данни или подписи, това е измама", категорично заяви директорът на ТП на НОИ – Благоевград, Илиян Георгиев.

За да не станете жертва на измама, от НОИ подчертават няколко ключови факта за преминаването към еврото:

Процесът е АВТОМАТИЧЕН: Всички пенсии, обезщетения и добавки към тях ще бъдат превалутирани служебно и автоматично.

НЕ СЕ ИЗИСКВАТ ДОКУМЕНТИ: Гражданите не трябва да подписват никакви нови заявления , договори или каквито и да било други документи.

ФИКСИРАН КУРС: Всички суми по банкови сметки ще бъдат превалутирани автоматично по официалния фиксиран курс: 1 евро = 1,95583 лева.

Парите в брой: Единствено парите, които държите в брой, ще трябва да бъдат обменени в банките.

Ако лице, представящо се за служител на НОИ, поиска личните ви данни, незабавно се свържете с най-близкото териториално поделение на института или подайте сигнал в полицията. От НОИ съветват възрастните хора да бъдат особено предпазливи, да не се доверяват на непознати и да потърсят съдействие от свои близки. Информирайте се единствено от официалните източници – НОИ, Министерството на финансите и БНБ.

