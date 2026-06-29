Избухна неочакван скандал с наша рок легенда

Скандална ситуация е неочаквано влошени отношения между фронтмена на „ Сигнал “ Йордан Караджов и БГ Радио се появиха след юбилейния концерт по повод 25-годишнината на медията. Поводът е фактът, че легендарната рок група не е получила покана за празничното събитие.

Караджов не скри огорчението си от случилото се. Музикантът призна, че е приел липсата на покана като сериозен знак за отношението към него и към групата.

„Изтрих телефонните номера на ръководството на БГ Радио“, заяви фронтменът на „Сигнал“.

Още по-болезнено за него било, че групата не е била поканена дори като гост на събитието. Според Караджов това е необяснимо, тъй като „Сигнал“ са сред изпълнителите, които още преди 25 години подкрепят идеята за създаването на радио, посветено на българската музика.

През годините песните на групата многократно са звучали в ефира на БГ Радио и са били част от музикалната памет на няколко поколения слушатели. Именно затова отсъствието на „Сигнал“ от юбилейния концерт предизвика недоумение и сред почитатели на родния рок.

Групата продължава да бъде една от най-дълголетните и устойчиви формации в българската музика. Вече близо пет десетилетия „Сигнал“ не е прекъсвала дейността си, не се е разпадала и продължава да изнася концерти пред вярната си публика.

Според хора, близки до музикантите, случилото се не е било възприето само като лична обида към Данчо Караджов. За тях то изглежда като пренебрежение към една от най-значимите групи в историята на българския рок.

Фенове също коментират, че трудно може да се говори за юбилей на медия, посветена на българската музика, без присъствието на изпълнители, оставили толкова трайна следа в нея.

Засега не е ясно дали отношенията между Йордан Караджов и БГ Радио ще бъдат възстановени. Думите на рок легендата обаче показват, че липсата на покана е оставила дълбока следа и е била приета като сериозно разочарование.

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