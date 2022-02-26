Имaт рожден ден днeс
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Иля Велчев, поет, сценарист, кинорежисьор
Доц. Марко Тодоров, учен и политик
Петър Хубчев, треньор по футбол, национал от САЩ'94
Нина Димитрова, актриса, режисьор
Война срещу това, което наричаме ЦИВИЛИЗАЦИЯ!!!
Искам да ви разкажа за няколко, много любопитни неща!
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