Голяма промяна при личния лекар. Нова такса

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) предлага повишаване на таксата за посещение при личен лекар на два етапа – от ноември да се плаща 3,90 лева, а от догодина - около 6 лева.

"Предложението за промяна с тази потребителска такса, която не се дължи само при нас, сме го правили многократно през годините. През последните 12 години нямаше реакция, не че сега има съществена. Надяваме се да започнат разговори по темата", коментира председателят на НСОПЛБ доц. д-р Любомир Киров пред Bulgaria ON AIR.

"До Нова година сме предложи минимална промяна и тя не изисква промяна в закони и нормативни уредби, а само промяна в постановление на Министерския съвет. Не натоварва по никакъв начин бюджета на държавата", увери събеседникът.

"Винаги сме предлагали да има валидна такса за всички, които ползват медицинска услуга. А ако някоя институция реши да освободи определени хора от това, да компенсира изпълнителните на медицинска помощ, заплащайки таксата вместо тези хора", уточни доц. Киров в "България сутрин".

От НСОПЛБ предлагат при децата таксата, която биха заплащали родителите, да бъде по механизма на възрастните хора в пенсия.

"Не сме казали 6 лева. Половин процент или 0,6% от минималната работна заплата, каквото и да е тя", подчерта доц. Киров.

Не искам да се сравняваме с този и онзи, отговори доц. Киров, запитан за размера на потребителската такса в другите държави.

При нас се отделя два пъти по-малко средства от БВП за финансиране на здравеопазването, обърна внимание той и добави, че няма как да сравняваме нашата услуга с тази в чужбина.

"Като скочи два пъти кафето, качеството му подобри ли се? Един ластик не може да се разтяга до безкрай. Потребителската такса е съфинансираща и ограничаваща свръхпотреблението функция", настоя доц. Киров.

Той съобщи, че по всякакви дребни причини граждани посещават семейните лекари. По думите му трябва всеки човек да има самоконтрол, а таксата има именно ограничаваща функция.

Нямаме заплати, както нямаме и отпуски, завърши доц. д-р Любомир Киров.

