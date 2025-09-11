Голяма новина за средната заплата! Кога ще стане 3300 евро

Голяма новина за средната работна заплата у нас обяви КНСБ

Президентът на синдиката Пламен Димитров изчисли кога у нас работниците ще получават сред 3300 евро на месец.

Минималната работна заплата от началото на 2026 г. ще бъде 620 евро или 1213 лева – независимо дали на някого му харесва или не“, посочи Димитров.

По думите му, ако след влизането на България в еврозоната за 10 години се постигне подобен ръст като в Латвия, Литва и Естония, средната заплата у нас, която сега е около 1250 евро, би трябвало да достигне 3200 – 3300 евро. Димитров посочи още, че данните досега показват ясно, че заплатите растат по-бързо след влизането на една държава в еврозоната, отколкото преди това, а инфлацията се повишава по-бавно.

„Това са данни, които са обективни. Дали ще се повторят в България, е трудно да кажа. Ние искаме заплатите ежегодно да растат с минимум между 10 и 15 процента“, подчерта Пламен Димитров.



Има огромна вероятност за картел при ценообразуването на млечните продукти у нас, би алармата шефът на КНСБ.



Той бе категоричен, че абсолютната цена на млечните продукти в страната ни е най-високата в Европейския съюз. „Ние наблюдаваме същите тези търговски вериги в седем държави от няколко години. Цената на кравето сирене и на прясното мляко в България в последните две години е една от най-високите – по-висока е от Германия, Нидерландия, Франция. По този повод твърдя, че там има нещо нередно,“ заяви Пламен Димитров.

Той посочи, че се очаква до края на месеца КЗК да приключи секторен анализ на хранителните продукти с акцент върху млечните. „Ако това наистина се потвърди, трябва най-накрая КЗК да вземе конкретни решения и санкции. И тогава да видим има ли държавата наистина железен юмрук, или само си приказваме,“ коментира още Димитров.



„Наблюдаваме над 600 обекта в 80 общини всеки месец. Това се повтаря вече трети месец поред и тази тенденция за нас показва непазарно поведение както на големите вериги, така и на тези, които доставят от борсата до съответния магазин 21 стоки, които наблюдаваме. Това, ако не се пресече, каквото и да обясняваме, че еврото ще бъде полезно и добро, отива по дяволите“, обясни президентът на КНСБ.

