Гигантски скок! София поиска звезда "Мишлен"

София официално направи важна крачка към това да се нареди сред най-изтъкнатите гастрономически дестинации в Европа. Столичната община съобщи, че градът е получил възможност да премине през кулинарен одит – ключовата първа фаза в процеса по потенциално включване в престижната селекция на Michelin. Това развитие поставя българската столица в изцяло нов контекст на световната кулинарна карта и отваря врата към получаването на първата звезда Michelin на територията на България.

Инициативата се реализира от Столичната община чрез екипа на Visit Sofia, който от самото начало координира комуникацията с международната организация. В следващите седмици предстоят срещи и разговори с представители на ресторантьорския бранш, институции, кулинарни експерти, критици и други ключови участници в сектора. Целта – всички, които имат отношение към развитието на кулинарната сцена в столицата, да бъдат активно включени в процеса.

Какво означава кулинарният одит на Michelin?

Кулинарният одит е независима и обективна оценка на състоянието на ресторантьорската сцена в София. Екипът на Michelin ще анализира силните страни на местната гастрономия и ще идентифицира области, в които градът може да се развива още по-успешно. Очаква се да бъдат дадени и стратегически препоръки, които да помогнат на София да се позиционира като конкурентна дестинация на европейската кулинарна сцена.

Изготвеният доклад ще служи като ценен инструмент за професионалистите в сектора – от ресторантьори и шеф-готвачи до инвеститори и туристически оператори. Той ще очертае пътна карта за следващи подобрения и ще допринесе за укрепването не само на гастрономическия, но и на културния, туристическия и икономическия профил на града.

Очаква се процесът да започне след официалното потвърждение от страна на Столичната община, а резултатите от анализа да бъдат представени през следващия пролетен сезон.

България – нова сила в гастрономията и винения туризъм?

Развитието на София като потенциална Michelin дестинация се случва в момент, в който международните институции обръщат внимание на българския гастрономически потенциал. „Гастрономията и виното са основни за изживяването на туристите и вярваме, че България може да ги осигури и има какво да предложи“, заяви генералният секретар на Световната организация по туризъм към ООН Зураб Пололикашвили преди откриването на деветата Глобална конференция за винен туризъм у нас миналия месец.

Тези думи допълнително подчертават потенциала на страната да се развива в областта на високата кухня, като съчетава традиция, модерност и силни местни продукти.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com