ЕК готви нова тесла за пушачите

Европейската комисия (ЕК) напредва с предложението си за преразглеждането на данъчната рамка за тютюневите изделия. Очаква се значително увеличение на цените на цигарите в цяла Европа.

Средната цена на кутия от 20 цигари в Гърция може да се покачи от 4,60 евро до над 7 евро, ако бъде прието, предаде "Greek City Times".

Около 81,3% от цената на цигарите в Гърция е свързана с данъци - приблизително 3,74 евро на кутия.

До увеличението на акцизите със 139% до 2028 г., като минималният данък ще се повиши от 90 евро на 215 евро за 1000 цигари, ще доведат предложените промени, които бяха обсъдени от финансовите министри на ЕС на неотдавнашното заседание на Съвета за икономическите и финансовите въпроси (ECOFIN).

Нагретите тютюневи изделия също ще претърпят рязко увеличение на данъците, като минималното мито ще се увеличи от 88 евро на 155 евро за 1000 броя.

Данъкът върху течността за електронните цигари ще скочи от 0,10 евро на 0,36 евро на милилитър, което е значително увеличение за потребителите.

Данъчното преразглеждане беше оправдано от ЕК като отдавна закъсняла актуализация - настоящата директива не е променяна от 15 години - и като част от по-широките усилия за защитата на общественото здраве и осигуряването на нови източници на приходи за ЕС, предаде "Фокус".

Гръцкият финансов министър Кириакос Пиеракакис изрази загрижеността си за рязкото увеличение, като предложи да има по-дълъг преходен период, за да се предотвратят внезапните смущения на пазара и потребителите.

Според него прекомерното данъчно облагане може да подхрани контрабандата на цигари, проблем, който остава значителен в Гърция.

