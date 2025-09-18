Честит рожден ден на Атидже Вели

Днес рожден ден празнува земеделският експерт на ДПС-Ново начало, народният представител Атидже Алиева-Вели. На високата й експертиза и всеотдайната й работа разчитат както родните производители, така и женските дружества на ДПС-Ново начало, които тя вдъхновява с каузи като национален координатор на кампанията „Вяра и семейство“.
„Стандарт“ й пожелава много здраве, сила и успехи!
Да почерпят още:
Димитър Рачков, актьор и тв водещ
Павел Поппандов, актьор
Руси Чанев, актьор
Анелия Луцинова, актриса
Иво Димов, кмет на Димитровград
Чл.-кор. проф. д-р Аксиния Джурова, изкуствовед
Д-р Елена Кирчева, дипломат, основател и генерален секретар на Виенски икономически форум
Елица Янкова, състезателка по борба, бронзова олимпийска медалистка
Проф. Иван Чалъков, социолог
О.з.ген. Богомил Бонев, политик, бивш министър на вътрешните работи
