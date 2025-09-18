Честит рожден ден на Атидже Вели

Днес рожден ден празнува земеделският експерт на ДПС-Ново начало, народният представител Атидже Алиева-Вели. На високата й експертиза и всеотдайната й работа разчитат както родните производители, така и женските дружества на ДПС-Ново начало, които тя вдъхновява с каузи като национален координатор на кампанията „Вяра и семейство“.

„Стандарт“ й пожелава много здраве, сила и успехи!

Да почерпят още:

Димитър Рачков, актьор и тв водещ

Павел Поппандов, актьор

Руси Чанев, актьор

Анелия Луцинова, актриса

Иво Димов, кмет на Димитровград

Чл.-кор. проф. д-р Аксиния Джурова, изкуствовед

Д-р Елена Кирчева, дипломат, основател и генерален секретар на Виенски икономически форум

Елица Янкова, състезателка по борба, бронзова олимпийска медалистка

Проф. Иван Чалъков, социолог

О.з.ген. Богомил Бонев, политик, бивш министър на вътрешните работи

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com