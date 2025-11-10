Идва неприятна изненада от времето. Градусите падат до...

Идва неприятна изненада от времето.

Предстои ни чувствително понижение на сутрешните температури, които ще достигнат "зимни стойности" от минус 3 до минус 4 градуса. Това ще се случи около 18-19 ноември.

Прогнозата направи синоптикът на Нова тв Николай Василковски.

Той уточни, че през следващите две седмици не се очакват сериозни метеорологични аномалии. Още от вторник, 11 ноември, валежите ще спрат в цялата страна, като първо това ще стане в Западна България.

Сух период с мъгли

От сряда (12 ноември) до неделя (16 ноември) ни очаква сух период без валежи. Спирането им обаче създава все повече предпоставки за образуването на слана сутрин.

"Това е период, който е особен, защото сутрин се натрупва една много неприятна мъгла", коментира Василковски.

Затопляне преди студения фронт

Преди нахлуването на студения въздух обаче ни чака кратко затопляне. Между 12 и 14 ноември дневните температури ще са между 13 и 15 градуса. През почивните дни живакът ще се вдигне още, достигайки стойности до 18-19 градуса.

"Такова затопляне е обичайно преди нахлуването на студен фронт, какъвто очакваме към 18, 19, 20 (ноември)", обясни синоптикът.

Рязкото нахлуване на студен въздух обаче няма да бъде съпроводено със значителни валежи.

"Ако имаше валежи, можеше дори да падне сняг на по-ниска височина, но така или иначе валежите ще са оскъдни", каза той.

В този по-студен период дневните температури ще се понижат и ще се движат в диапазона 8-13 градуса. Василковски обобщи, че сняг през следващите две седмици е малко вероятен и като цяло ни чака "обичайно ноемврийско време".

