Почна се! Два града под вода /ВИДЕО/

Почна се! Проливни дъждове превърнаха два български града в копие на Венеция. улиците станаха реки.

Силният дъжд, който заваля тази сутрин около 06:00 часа в Пловдив, създаде проблеми на шофьорите в различни части на града, научи Plovdiv24.bg.

Затруднено е преминаването край бл. 80 в "Тракия", става ясно от кадри, публикувани във Facebook.

Аварирал е и магистрален водопровод до бл. 94 в "Тракия", съобщиха от ВиК-Пловдив.

Без вода са високите етажи на жилищните сгради в района.

Страшно бе и в Казанлък. При бензиностанцията на Шел се образува езеро. Много от улиците в града бяха наводнени.

