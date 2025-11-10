Почна се! Два града под вода /ВИДЕО/

Почна се! Проливни дъждове превърнаха два български града в копие на Венеция. улиците станаха реки.
Силният дъжд, който заваля тази сутрин около 06:00 часа в Пловдив, създаде проблеми на шофьорите в различни части на града, научи Plovdiv24.bg.
Затруднено е преминаването край бл. 80 в "Тракия", става ясно от кадри, публикувани във Facebook.
Аварирал е и магистрален водопровод до бл. 94 в "Тракия", съобщиха от ВиК-Пловдив.
Без вода са високите етажи на жилищните сгради в района.
Страшно бе и в Казанлък. При бензиностанцията на Шел се образува езеро. Много от улиците в града бяха наводнени.
