Черно море отново в тревога. Осем души в неизвестност, два кораба в пламъци

Черно море отново се превърна в сцена на драматични събития. Осем моряци са в неизвестност след пожар на търговски кораб край румънското пристанище Сулина, а четирима техни колеги са спасени. Само часове по-рано в същия район избухна пожар на друг плавателен съд след предполагаема атака с дрон. Двата инцидента предизвикаха мащабна спасителна операция и засилиха тревогата за сигурността на корабоплаването край бреговете на Румъния и България.

Осем изчезнали, четирима спасени

Новият инцидент е станал тази сутрин на около 13 морски мили от румънското пристанище Сулина.

Пожар е избухнал на командния мостик на търговския кораб „Уайд Трейдър“, плаващ под флага на Сан Марино. На борда е имало 12 души, като четирима са успели да се спасят, а останалите осем са в неизвестност.

Румънските морски власти незабавно са задействали операция по издирване и спасяване. Към мястото е изпратен специализираният кораб SAR Apollo, а в действията са включени и въздушни средства.

Според румънското обществено радио сигналът за необходимост от помощ е получен в 6:58 часа местно време, а спасителният кораб е отплавал към района в 7:10 часа.

Причината за пожара все още не е установена. Няма официално потвърждение, че този плавателен съд е бил атакуван с дрон.

Само часове по-рано друг танкер беше обхванат от пламъци

Тревожната ситуация започна още в сряда вечерта, 14 октомври, когато танкерът „Яра Джей“, плаващ под флага на Коморските острови, съобщи за пожар на борда си в румънски териториални води край Сулина.

Според първоначалните информации корабът е бил поразен от дрон. За предполагаемото нападение съобщи Адриан Михълчою, представител на моряшки синдикат в Румъния.

На борда на танкера са се намирали 17 моряци. Всички са оцелели, а пожарът е бил потушен.

Румънският министър на отбраната Раду Мируца обаче уточни, че все още няма сигурни доказателства, че пожарът е причинен от дрон. Предстои разследване, което да установи точните обстоятелства.

В същата нощ румънските военни са засекли безпилотни апарати в района на Черно море. Един от тях е навлязъл за кратко в румънското въздушно пространство, което е наложило вдигането на бойни самолети. Властите засега не потвърждават връзка между засечените дронове и пожара на танкера.

Поредни опасни инциденти край България и Румъния

Двата случая идват след поредица от тежки нападения срещу търговски кораби в Черно море.

На 13 октомври край българския бряг потъна корабът „Ейч Ес Дигнити“, плаващ под флага на Гвинея-Бисау. Петима моряци бяха спасени, а други 11 останаха в неизвестност. При отделен инцидент пострада и корабът „Челси 3“, чийто екипаж беше евакуиран.

Зачестилите нападения накараха България да потърси допълнително съдействие от НАТО и Европейския съюз за наблюдение и защита на морските маршрути. София води разговори и с Румъния и Турция за координирани действия в Черноморския регион.