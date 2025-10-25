Борисов с шокиращи думи за депутатите и футболистите у нас!

Сериозно и неочаквано сравнение направи един от най-опитните политици в страната.

Бившият министър-председател на Република България – Бойко Борисов, направи интересно сравнение между българските депутати и футболисти.

„Депутатите излизат, за да им хванат две изречения, да ги качат в TikTok. Те дори не се бият като хората, те са точно като футболистите от А група“, заяви Борисов в Разград.

Както е известно, Борисов е страстен привърженик на Левски. Във времетой той също така е изразявал своите симпатии към Челси и Реал Мадрид.

