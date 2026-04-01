Българите в UK скочиха! Скандал с изборите

Поредица от писма от наши сънародници във Великобритания са постъпили днес в Централната избирателна комисия. В тях се твърди, че подали заявления за гласуване не са включени в избирателни списъци на откритите секции. Това според потърпевшите би забавило процеса на гласуване.

Йорданка Ганчева докладва тяхното съдържание:

"Изказва се съображение, че може да има забавяне на изборния процес, увеличаване административното натоварване върху секционните избирателни комисии, образуване на опашки, затруднен достъп до гласуване, риск от липса на машини за гласуване в част от секциите, забавяне при обработването и предаване на изборни резултати, както и до това, че избирателите няма да бъдат предварително заличени от избирателните списъци в България, което създава предпоставки за потенциални злоупотреби".

ЦИК препрати сигналите към работна група "Избори" в Министерство на външните работи, тъй като отговорни за съставянето на списъците за гласуване зад граница са ръководителите на дипломатическите и консулски служби, а информацията кой къде ще гласува трябва да стигне до избирателите, за да могат те да упражнят вота си безпрепятствено, без да се налага допълнително попълване на декларации поради факта, че не фигурират в списъците и трябва да се дописват.

Така е, някои партии побързаха да ограничат гласовете в чужбина. Уж заради Турция, а то удари на Острова.

