12-годишно дете се нуждае спешно от помощта ни, за да проходи

24 000 евро са нужни спешно на 12-годишния Ники от Севлиево, за да може в края на седмицата да замине за Турция, където му предстои скъпоструваща операция. Николай Симеонов е с тежко автоимунно заболяване, което е деформирало крака му.



Вече седем години Ники се бори с тежката диагноза склеродермия, което засяга кожата, ставите и костите му.



"Като станах на 6 години, една точка ми излезе и почна да нараства - по-трудно ми е, изкривявам се", разказа момчето пред bTV.



Лъч надежда за Ники е операция на крака в Турция, но сумата за нея е непосилна за семейството му.



"Парите са нужни за цялостна операция - от кръста до ходилото. Ходилото ще изправят, кръстчето ще изправят, сухожилие ще поставят – така ми казаха. До 25 август трябва да се направи операцията, 7000 евро имаме събрани. Моля се на всички хора да подадат ръка на това дете да расте щастливо“, казва бабата на Николай Ирина Костова.



Момчето мечтае да се върне в училище и да се занимава със спорт. Ники трябва да пътува за Турция в неделя, но семейството му все още не разполага с необходимите средства.



Ако имате желание и възможност да помогнете на детето, данните на банковата сметка са:



Allianz Bank



IBAN: BG31BUIN95611000740997



BIC: BUINBGSF



Получател: Фондация Павел Андреев



Основание: Николай Симеонов Николаев

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com