100 лв. глоба за пешеходец с телефон на ухото

От 7 септември в България влязоха в сила най-мащабните промени в Закона за движението по пътищата от последното десетилетие. Те засягат всички участници в движението - от пешеходците и велосипедистите, през водачите на електрически тротинетки, до шофьорите на автомобили и камиони.

За първи път законодателят поставя толкова ясен акцент върху поведението на пешеходците, които доскоро бяха възприемани предимно като уязвима страна, но не и като носители на отговорности. Сега те получават нови задължения и по-високи глоби, докато за водачите се въвежда строг секционен контрол и редица забрани, целящи да се намалят катастрофите.

Промените обхващат също и модерните индивидуални електрически превозни средства, за които вече има специални изисквания. Новите санкции, въвеждането на електронни фишове и възможността за по-бърза отчетност превръщат закона в инструмент за по-голяма дисциплина на пътя.

По-строги правила за пешеходците

Пешеходците дълго време бяха смятани за „слабата страна“ в движението, която държавата трябва да закриля безусловно. Новите правила обаче въвеждат балансиран подход. Закрилата остава, но вече върви ръка за ръка с ясни задължения. При пресичане на платното пешеходците са длъжни да спрат, да се огледат наляво и надясно и да преценят скоростта на приближаващите превозни средства. Така се въвежда елемент на лична отговорност, който да намали случаите на внезапно изскачане на платното, които са една от основните причини за инциденти в градска среда.

Освен това вече е изрично забранено използването на мобилни телефони, слушалки или други устройства, които разсейват вниманието. Разговор по телефона, писане на съобщения или слушане на музика по време на пресичане могат да доведат до фатални последици, а оттук-нататък и до солидна глоба. Законът забранява и пресичането непосредствено пред или зад спирка на градския транспорт, защото там рискът е особено голям. В такива случаи шофьорите не могат да реагират навреме, ако пешеходец изскочи внезапно иззад автобус или тролей. Нарушителите ще бъдат санкционирани сериозно. Глобата вече е 100 лева, т.е. двойно повече от досегашната. Това е ясен сигнал, че небрежното поведение на улицата няма да бъде толерирано.

Важно е да се подчертае и друг момент. Пешеходците вече трябва да се съобразяват и със задълженията на водачите. Законът ясно определя, че шофьорът трябва да пропусне пешеходец, който е стъпил или се намира в непосредствена близост до пешеходната пътека. Това обаче не освобождава пешеходеца от отговорността да не създава опасни ситуации. Така се въвежда принцип на взаимно уважение и баланс между двете страни.

Секционен контрол и строги ограничения

За водачите на моторни превозни средства новостите също са значителни. Най-съществената е въвеждането на секционен контрол. Досега камерите засичаха моментната скорост, което позволи на много шофьори да хитруват, като намаляват само в зоната на камерата, след което отново ускоряват. С новата система скоростта ще се изчислява средно между две точки, като нарушенията ще бъдат санкционирани автоматично. Това поставя край на практиката на избирателно спазване на правилата и цели трайно намаляване на високите скорости - един от основните фактори за тежки катастрофи.

Законът съдържа и други нови рестрикции. Категорично се забранява движението в аварийната лента на магистралите, освен при реална повреда или здравословен проблем. При неизправност превозното средство може да бъде теглено само до най-близкия изход и единствено с гъвкава връзка, докато по-сериозните случаи изискват специализиран автомобил. Забранява се и внезапното спиране без основателна причина, тъй като именно то често води до верижни удари. Ако е необходимо да се пропусне участник с предимство, шофьорът трябва да спре плавно и само в заеманата от него лента.

Освен това се подчертава още едно изискване. При изпреварване водачът е длъжен да спазва достатъчна странична дистанция от велосипедисти и пешеходци, движещи се по банкета. Целта е да се избегнат сблъсъци при по-тесни участъци. Мобилните устройства също попадат под строг контрол. Използването им е позволено единствено чрез хендс-фрий системи, за да не се отвлича вниманието на водача. Новото законодателство поставя акцент и върху плавното спиране и предсказуемите маневри, защото именно непредвидимите действия са сред основните причини за катастрофи.

Свобода с ограничения за тротинетките

През последните години електрическите тротинетки се превърнаха в символ на модерното градско придвижване. Те обаче често предизвикват хаос и конфликти с останалите участници в движението, а липсата на регулация води до инциденти. Новите правила въвеждат ред. Минималната възраст за управление е 16 години, задължителна е защитната каска, а максималната скорост е ограничена до 25 километра в час. При пресичане на платно водачите са длъжни да слязат и да преминат пеша, подобно на велосипедистите.

В рамките на следващите шест месеца всички собственици на тротинетки трябва да регистрират превозните си средства и да сключат застраховка „Гражданска отговорност“. Това е сериозна крачка, която поставя електрическите превозни средства наравно с моторните. Въвеждат се и категорични забрани. Тротинетки не могат да се използват в тъмната част на денонощието, забранени са всякакви акробатични изпълнения или каране с една ръка, както и разговори по телефон без хендс-фрий. Забранява се и паркирането им на тротоари, в паркове или пред входове на метро и спирки.

Тези изисквания може да изглеждат строги, но целта им е да гарантират сигурност за всички. Статистиката показва, че при катастрофи с тротинетки травмите често са тежки заради липсата на защита. С каска и ограничена скорост рискът се намалява, а регистрацията и застраховката ще улеснят и самите пострадали при евентуални инциденти.

Повече сигурност и повече задължения за велосипедистите

За каращите велосипеди също има промени, които целят да ги направят по-видими и предсказуеми на пътя. При движение извън населени места или при намалена видимост те вече са длъжни да носят светлоотразителни жилетки. Велосипедите трябва да бъдат оборудвани със светлини - отпред бяла или жълта, отзад червена. Това е стандарт, който отдавна се прилага в редица европейски държави, а у нас досега липсваше ясна регулация. При преминаване през пешеходна пътека велосипедистите вече нямат право да остават върху колелото, те трябва да слязат и да пресекат пеша.

Забранено е превозването на други лица, освен малки деца до шестгодишна възраст или до 27 килограма, при условие че се използва специално сертифицирано столче. За непълнолетните велосипедисти тази практика е изцяло забранена. Освен това се въвежда ограничение за използването на мобилни телефони без хендс-фрий и за водене на животни по пътното платно.

Законодателят изрично посочва, че велосипедистите също трябва да се съобразяват със светофарите и пътните знаци по същия начин, както шофьорите. Това означава край на свободното преминаване на червено или по тротоарите. Те са практики, които нерядко предизвикват напрежение и конфликти с пешеходците. Целта е велосипедистите да бъдат интегрирани равноправно в системата на движението, но и да носят отговорност за поведението си.

Глобите - финансовият стимул за дисциплина

Най-осезаемата промяна за мнозина са глобите. Санкциите за пешеходци се удвояват и вече достигат 100 лева за нарушения като преминаване на червено или използване на телефон при пресичане. Това е значителна сума, която едва ли ще бъде пренебрегната. За водачите се въвежда електронна отчетност. Вече могат да се издават електронни фишове не само за стандартни нарушения, но и за такива, които отнемат контролни точки. Така системата става по-ефективна и по-трудна за заобикаляне.

Въвеждането на електронни фишове ще позволи по-бърза обработка на нарушенията, по-малко административна тежест и по-голяма прозрачност. Нарушенията ще се регистрират автоматично от камерите, а наказанията ще достигат до водачите без излишни процедури. Това е сериозна стъпка към модернизация на контрола, съпоставима с практиките в Западна Европа.

Новите глоби са замислени не толкова като източник на приходи, а като реален стимул за дисциплина. Идеята е, че когато финансовата санкция е осезаема, участниците в движението ще бъдат по-внимателни. Примерите от други държави показват, че този подход работи. В страни като Германия и Австрия високите глоби за дребни нарушения са довели до рязък спад в броя на инцидентите. Българските законодатели се надяват на подобен ефект.



