Рожден ден днес има известен епидемиолог

Рожден ден днес празнуват:
Зорница Русинова, председател на Икономически и социален съвет
Константин Цеков, пианист и композитор, музикант от ФСБ
Проф. д-р Тодор Кантарджиев, епидемиолог, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести
Иван Гранитски, писател
Проф. Андрей Аврамов, режисьор
Атанас Кацарчев, главен икономист на КТ "Подкрепа"
Велизар Шаламанов, офицер, майор и политик
Николай Бошкилов, политик
Петър Кърджилов, писател, журналист и киноисторик
Явор Дачков, журналист
Ангелина Маринова, зам.-главен счетоводител УМБАЛ „Софиямед“
Д-р Величка Попова, началник Отделение по образна диагностика в МБАЛ „Велимед“, гр. Велинград
