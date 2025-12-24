Рожден ден днес има известен епидемиолог

Рожден ден днес празнуват:

Зорница Русинова, председател на Икономически и социален съвет

Константин Цеков, пианист и композитор, музикант от ФСБ

Проф. д-р Тодор Кантарджиев, епидемиолог, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести

Иван Гранитски, писател

Проф. Андрей Аврамов, режисьор

Атанас Кацарчев, главен икономист на КТ "Подкрепа"

Велизар Шаламанов, офицер, майор и политик

Николай Бошкилов, политик

Петър Кърджилов, писател, журналист и киноисторик

Явор Дачков, журналист

Ангелина Маринова, зам.-главен счетоводител УМБАЛ „Софиямед“

Д-р Величка Попова, началник Отделение по образна диагностика в МБАЛ „Велимед“, гр. Велинград

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com