Откриха STEM център в Начално училище „Васил Левски” в Белоградчик

В Начално училище „Васил Левски”, гр. Белоградчик тържествено бе открит STEM център. Гости на събитието бяха Ангел Боянов – заместник-кмет на Община Белоградчик, Ангел Георгиев – Председател на Общински съвет и Здравка Бойкова – директор на СУ „Христо Ботев”.

Илианка Трифонова – директор на училището, приветства гостите и преряза лентата на новите кабинети, а Радостина Димитрова – старши учител и класен ръководител на 1б клас представи новостите на центъра.

STEM центърът изграден от НУ „Васил Левски” е в три направления – „Роботика и кибер-физични системи”, „Природни науки”, „Математика и Информатика” и три високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи. В посочените направления ще се интегрира обучение по математика, компютърно моделиране, човекът и природата, технологии и предприемачество. Закупеното оборудване е съобразено с най-новите тенденции в посока на модерно, естетически издържано, сигурно и функционално обучително пространство. Това ще бъде място за учение чрез експерименти, самостоятелно проучване, индивидуални и групови проекти, дебати, формиране на умения и интерес към природните науки. Стаите разполагат с последно поколение технологии за провеждане на качествено обучение в областта на STEM науките.

Учениците ще развият ключови умения като: творческо мислене, критичен анализ, работа в екип, инициатива, общуване, математическа грамотност. STEM кабинетът в направление „Роботика и кибер-физични системи” ще бъде и класна стая на 1б клас и е оборудван с интерактивен дисплей, стационарен робот за следване на линия и цветни кодове, комплекс за изследване на околната среда – акселерометър по 3 оси, GPS, термометър, барометрично налягане, дрон с жироскоп на 3 оси, комплект електронна микроконтролерна платка за сглобяване.

STEM кабинетът в направление „Природни науки” е и класна стая на 1а клас и е оборудван с интерактивен дисплей, комбиниран комплект по природни науки за 1-4 клас, включващ еквивалент на химически реактиви, лабораторни съдове, еквивалент на комплект по физика, цифров микроскоп, еквивалент на комплект по биология.

STEM кабинетът в направление „Математика и информатика” е изцяло реновиран и оборудван с интерактивен дисплей, 12 преносими компютри, комплект по математика и информатика, който включва 3Д принтер, 3Д очила, контролерни платки, конектор за програмиране и др.

Какво е STEM обучение? STEM е обучение, което е фокусирано върху наука, технологии, инженерство и математика. Едно от основните предимства на STEM обучението е обединяването на отделните предмети в интегрирана учебна програма. Всеки урок освен знания води и до придобиването на различни умения и компетентности. Това позволява на децата да разберат връзките между предметите, които изучават в училище, да си отговорят на въпроси като: „Защо ми е необходимо това знание?“, „Къде ще използвам, това което уча?“

Обучението по STEM дава възможност на децата да изградят една цялостна картина за света, в който живеят. Чрез изследване и игра те се учат сами да правят изводи, да си обясняват дадени явления и да съставят собствена гледна точка за природата, хората, социалната и културна среда, която ги заобикаля на локално и глобално ниво. Иновативният подход позволява на учениците да преминат отвъд придобиването на теоретични знания и да се насочат към практическото прилагане на наученото. По този начин те придобиват широк спектър от умения и компетенции, които ще са им необходими в света. Ключовото при STEM е, че всички обучителни дейности се базират на намирането на решение на проблеми от реалния свят. Затова този метод акцентира върху ученето, основано на проекти и личностни преживявания.

