Министър иска повече сън за учениците сутрин

Повече време за сутрешен сън може да имат учениците през следващата учебна година. Това обаче ще стане, ако просветният министър Красимир Вълчев получи подкрепа за предложението първият час да започва по-късно.

"Пак съм подготвил писмо до училищата да проведат разговори с педагогическата и родителската общност, за да обсъдят възможността за по-късно започване на учебния ден, защото всички анализи показват, че когато започват половин-един час по-късно, се подобрява мотивацията за учене и резултатите", каза министърът. В повечето градове началото на часовете е между 7,30 и 8,20 часа.

Очаквано, идеята на образователния министър раздели родителите на два лагера – едните се притесняват, че ако водят децата си по-късно на училище, вероятността да закъсняват за работа е голяма. Други пък са доволни, защото ще успокоят сутрешното напрежение покрай събуждане, приготвяне на закуски и избягване на трафика.

Красимир Вълчев е наясно, че един от основните проблеми в системата ще е двусменният режим, който се прилага основно в по-големите градове и най-вече в столицата, където няма достатъчно сгради, за да се въведе едносменен режим. Заради ремонти в някои училища също ще се налага да се учи на две смени.

Министър Вълчев коментира и забраната за телефони в час, която най-вероятно през ноември ще влезе в сила.

"И в момента има забрана. Тя е за ползване на телефоните в час. Дори текстът е точно такъв, но това е от годините, в които телефоните бяха повече телефони и по-малко смартфони. Днес говорим за екранни устройства, тъй като имаме доказано зловредно въздействие", обясни министър Вълчев.

Според него тази стъпка ще направи децата по-концентрирани и пълноценни.

Той призова родителите у дома също да ограничат използването на екранни устройства от децата, за да ограничат негативното въздействие върху тях.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com