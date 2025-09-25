Убиецът на Ферарио проговори. Разкри невиждан ад

Никога няма да си простя, че отнех живота на Ферарио Спасов! Цял живот ще живея с тази мъка.

Тези думи изрече пред Върховния касационен съд Начо Пантелеев, който уби известния треньор в ужасяващата катастрофа на 11 ноември 2023 г.

"Никога не ми е минавало през ума да отнема човешки живот. Много съжалявам за случилото се. Целият ми живот се преобърна след катастрофата", каза убиецът на Ферарио Спасов на вчерашното заседание пред върховните магистрати.

Пантелеев и адвокатът му Венцислав Фоти поискаха делото да бъде върнато за преразглеждане. Причината е, че деянието е квалифицирано като особено тежко, а подсъдимият и защитникът му категорично не са съгласни с това.

Върховната касационна прокуратура не се съгласи с това и отбеляза, че двата съдебни състава досега са приложили закона правилно. А доводите им за тази квалификация на деянието могат да се изведат от причинената смърт на треньора, унищожените автомобили, големите щети, както и от данните за поведението на Пантелеев зад волана 20 минути преди трагичния инцидент.

Убиецът на треньора се е движил със 165 км/ч, а Ферарио Спасов със 70 км/ч при ограничение от 90 км/ч. Видимостта е била изключително лоша, защото валяло дъжд и пътната обстановка е била недобра. Според данните по делото Пантелеев е извършил и други пътни нарушения преди катастрофата.

