Съдът решава за Никола с АТВ-то. Грози го нещо много тежко

Окръжният прокурор Георги Чинев съобщи, че срещу Никола Бургазлиев ще бъде повдигнато тежко обвинение, по което го грози от 15 до 20 години или дори доживотен затвор.

Той уточни, че вече са направени две експертизи на АТВ-то и предстои до края на седмицата докладът да бъде представен от вещите лица, пише Флагман.бг.

Очакват се и подробности за автотехническата експертиза на АТВ-то от инцидента.

И към този момент обвинението срещу него е за средна телесна повреда, но предстои да бъде преквалифицирано в по-тежко, по което го грозят от 15 до 20 години затвор. Припомняме, че в кръвта на Никола бяха открити следи от марихуана.

Защитата поиска втори тест - днес ще стане ясно дали резултатът е излязъл.

Бургазлиев, който предизвика тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг - уби 35-годишната Христина, прати 4-годишния й син Марти в кома и рани още трима.

