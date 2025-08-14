Полицията по тревога! Втори ден мистерия с изчезването на Наглите

Три от прочутите имена в групата за отвличания и рекет „Наглите“ – Прокопи Прокопиев (Културиста), Ивайло Евтимов (Йожи) и Даниел Димитров (Релето), са в неизвестност от вчера

За изчезването им сигнал са подали близки, а Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) води разследването, съобщава БНР.

Мащабното дело

Тримата са сред най-известните фигури в мащабното дело за групировката „Наглите“ (2007–2009 г.), чиито престъпни дейности включваха отвличания на видни бизнесмени с искане на големи откупи, често придружени със зверства.

След години в арест, съдебни процеси и осъдителни присъди — 18 години затвор за всеки от тримата, както и 15 години за Любомир „Гребеца“ Димитров — те излязоха на свобода преди време.

Почти 24 часа мълчание – никаква следа

Сигналът за изчезването е подаден от близки, алармирали за липсата на тримата от около 24 часа. Засега не е известно дали става дума за бягство или разплата. Семействата алармирали за изоставени автомобили и мобилни телефони.

Полицията води разследване, но от бруталните мафиоти няма следа.

Връзка с наркокартел

През март тази година бяха задържани двамата братя Лебешковски от „Наглите“ за отвличане, свързано с изчезването на 160 кг кокаин, за което се подозира, че е част от наркоканал към Турция. Възможно е този случай да има връзка с изчезването на Културиста, Йожи и Релето.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com