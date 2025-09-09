Нападнаха художник в София. Репортер остана без думи

Нападнаха Пенчо Малезанов от клошар в известния подлез на „Плиска” в София.

Художникът разказа пред Нова телевизия, че се заприказвал с китаристка, която свири в подлеза. Тогава към него се приближил, подумите му, „черен мъж, с черна коса и черна брада”, който носил в ръката си заточена бургия.

Художникът не е пострадал физически, но веднага повикал полиция, която се появила на мястото след две минути. Униформените извели мъжа с опасното самоделно оръжие от подлеза. След това Малезанов не е подавал официална жалба за инцидента.

Разказаната в ефир история озадачи дори репортерът на Нова тв Румен Бахов, който призна, че случката е доста странна. Художникът пък подозира, че мотивът за агресията срещу него може да е ревност заради разговорът му с китаристката.

